La Stampa: “Milinkovic non è intoccabile”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Vanja Milinkovic-Savic non è intoccabile: "anche contro il Cagliari il fratello della stella della Lazio Sergej ha messo in mostra una prestazione con diverse sbavature che hanno condizionato il risultato" scrive il quotidiano tra e sue pagine. Dopo le belle prestazioni fatte nel girone di andata, in queste ultime partite il portiere classe 1997 sta facendo qualche errore di troppo: nelle ultime sei giornate ha subito almeno un gol con colpe. Per questo - nel prossimo match contro il Bologna - Juric potrebbe schierare Berisha titolare, concedendo un turno di riposo a Vanja.