La Stampa: “Milinkovic piace a Conte”

Nell'edizione odierna del quotidiano leggiamo riguardo a Vanja Milinkovic-Savic, portiere granata che ora ha un gran mercato: "Il portiere, in granata dal 2017, piace a Conte ma ci sono anche due club inglesi interessati. il Toro potrebbe sacrificarlo per una cifra intorno ai 20 milioni, a bilancio pesa solo 700mila euro. Il serbo è molto migliorato nelle ultime stagioni e quest'anno ha parato 4 rigori su 5. Il Napoli pressa per Milinkovic, Cairo: 'non c'è nessuna offerta'".