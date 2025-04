La Stampa: “Milinkovic punta il record di Sirigu. Futuro in bilico: piace in Premier”

"Alzi la mano chi avrebbe mai immaginato un giorno di vedere Vanja Milinkovic-Savic all’altezza di Salvatore Sirigu, figurarsi di vedere l’allievo superare il suo maestro-predecessore - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Non solo a livello di presenze in granata, visto che il portiere serbo ha appena festeggiato le 150 partite nel Toro e a quota 152 c’è l’azzurro campione d’Europa, ma anche di record come il numero di rigori parati in un singolo campionato. Sirigu ne respinse 3 nel 2017/18, mentre Milinkovic-Savic ha già piazzato il poker e insegue lo storico primato di Handanovic che neutralizzò 6 penalty nel 2010/11 con la maglia dell’Udinese". E in conclusione: "Vanoli se lo coccola e se lo tiene stretto, mentre proprio per domenica sono attesi osservatori dall’Inghilterra per il portiere serbo. Chelsea e Manchester City sembrano molto interessate all’evoluzione di questo gigante che nel 2014 a 17 anni venne preso dal Manchester United, salvo poi venire svincolato nel novembre 2015 a causa del mancato permesso di lavoro. Ritornare in Premier sarebbe una rivincita per lui, mentre il Toro è pronto a blindarlo rinnovando in modo automatico l’accordo fino al giugno 2027".