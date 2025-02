La Stampa: “Milinkovic-Savic compie gli anni e il Toro pensa al suo rinnovo”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Tra le pagine del quotidiano La Stampa viene oggi dedicato spazio anche a Vanja Milinkovic-Savic che compie in data odierna 28 anni e che sta vivendo la sua migliore annata da quando difende i pali del Torino. Il portiere serbo con Vanoli sta portando avanti una stagione con un rendimento molto alto e il suo contributo è stato fondamentale fin qui con 8 clean-sheet tra campionato e Coppa Italia che lo hanno portato a quota 49 totali da quando indossa la maglia granata. L'occasione giusta per festeggiare il suo compleanno potrebbe quindi essere sabato dove spera di fare la sua 50^ partita con il Toro senza subire reti. Intanto la società sta ragionando su un possibile rinnovo di contratto con Milinkovic-Savic che attualmente ha la scadenza fissata per giugno 2026.