La Stampa: “Miranchuk al Toro: Atalanta non ancora d’accordo”

"L'Atalanta vuole valutarlo, il Torino ci riprova". Scrive così La Stampa nell'edizione odierna parlando del futuro di Aleksej Miranchuk. Il russo a Torino ha trovato la propria dimensione, la sua "è stata la migliore da quando nel 2021 ha lasciato il Lokomotiv Mosca: 4 gol e 6 assist nel campionato del riscatto, giocato da protagonista". Il club granata non ha esercitato il riscatto di 12 milioni, ma vorrebbe riportare Miranchuk a Torino. Conclude il quotidiano: "Juric aspetta, e spera di riabbracciare un altro dei suoi pupilli. Il fantasista, tra l’altro, è in scadenza di contratto, ma il club della famiglia Percassi ha in mano l’opzione di rinnovo per altre due stagioni. Sì, è l’estate decisiva di Miranchuk. Se rinnova ha più chance di restare a Bergamo, altrimenti può interrompere l’avventura con un anno di anticipo. E riabbracciare il Toro. La sua prima scelta, anche se si sono fatti avanti pure la Fiorentina e il Bologna".