La Stampa: “Miranchuk e Schuurs pronti: il Toro ha di che sorridere”

Nella vittoria del Torino sull'Espanyol per 1-0, secondo La Stampa, due sono stati i giocatori granata che si sono distinti particolarmente, ovvero Schuurs, rientrato in campo già 31 giorni dopo l'infortunio rimediato con la Sampdoria, e Miranchuk. Su quest'ultimo si legge: "Il russo con un bel tiro dal limite dell’area al 39’ è stato autore del gol che ha deciso l’amichevole. Ha rimarcato il ruolo, sempre più chiave, all’interno di un gruppo che ha bisogno delle sue invenzioni, anche sotto porta, per risolvere una certa intolleranza al gol". In generale, il commento del quotidiano alla partita è il seguente: "Juric riparte da una squadra apparsa già concentrata e determinata nonostante il lungo digiuno di partite. Qualche dubbio di condizione c’era, ma è stato cancellato anche dalle risposte di chi in questi giorni di lavoro a San Pedro è messo sotto la lente di ingrandimento affinché alla ripresa del campionato possa diventare un fattore trainante".