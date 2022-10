La Stampa: “Miranchuk verso le 50 presenze in Serie A”

"Cinquanta volte in Serie A, la prima contro il Milan da protagonista. Alexsey Miranchuk studia una notte da leoni, il miglior modo possibile per gratificare la fiducia di Juric e il primo traguardo della sua esperienza in Italia" scrive La Stampa nell'edizione odierna. Miranchuk ha avuto una stagione segnata dall'infortunio della prima giornata, al rientro ha però trovato la stessa fiducia da parte di Juric, che lo ritiene un anello di congiunzione importante per legare il gioco. Ora gli si chiede il salto di qualità: "Come? Dandogli, innanzitutto, continuità. Ai tempi dell’Atalanta Miranchuk aveva giocato appena 3’ nelle quattro sfide contro i rossoneri, domani in uno stadio pieno - restano meno di 1000 biglietti - proverà a dare una mano al Torino".