La Stampa: “Missione squadre giovanili, il Toro fra novità e tradizione”

Ruggero Ludergnani, classe 1986, è arrivato al settore giovanile del Torino dopo sette anni da dirigente alla Spal. La sua priorità al momento è quella di riorganizzare il vivaio: la Primavera soprattutto è chiamata a dare risposte dopo l'ultima stagione in cui il Toro si è salvato solo nel rush finale. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la precedenza Ludergnani l’ha data alla riorganizzazione del vivaio, in certi casi dalle fondamenta, e delle strutture dove si alleneranno, e non solo, tutti i baby granata. Primi grattacapi e prime scadenze per il lavoro di Ludergnani, che in un secondo tempo sfoglierà le rose di tutte le squadre giovanili e i loro allenatori. Sono sei i tecnici con il contratto scaduto che aspettano ancora una telefonata: ci saranno novità, ma non è prevista una rivoluzione.