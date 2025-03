La Stampa: “Il Napoli vuole Milinkovic. Il Toro vuole trasformarlo in una colonna”

"C'è di nuovo un Milinkovic-Savic che agita il mercato. Il meno atteso di una famiglia di calciatori che con Sergej ha scritto la storia della Lazio - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - È suo fratello Vanja, due anni più giovane e una carriera presa per i capelli dopo essere stato “disoccupato” per tanto tempo. Quattro rigori parati su cinque sono uno spot forse irripetibile, ma il gigante serbo nato in Spagna è cresciuto verticalmente, abbandonando gli errori che l’hanno perseguitato nei primi due anni e risultando più volte decisivo nel Torino". E in conclusione: "E così un portiere che fino a poco tempo nessuno voleva ha attirato le attenzioni di tante big. A cominciare da quelle della Serie A, su tutte Roma e Napoli: i giallorossi sono alle prese con il rinnovo di Svilar e intanto stanno valutando le alternative, anche se l’incertezza legata all’allenatore per il prossimo anno rischia di congelare le prime mosse. Il club di De Laurentiis ha fatto un sondaggio, a prescindere dal rinnovo di Meret".