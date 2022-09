La Stampa: “Napoli-Torino in 48 ore: le assenze dei nazionali pesano”

Un weekend di stop dalla Serie A per le partite delle Nazionali, ma Napoli-Torino è alle porte e nessuna delle due squadre avrà la rosa completa fino a giovedì 29 settembre. Così Ivan Juric e Luciano Spalletti dovranno preparare una partita in due giorni. 5 sono i giocatori assenti dal Napoli e 13 dal Torino, ma se da una parte si è soddisfatti, dall'altra si tratta di "un rientro che, soprattutto per una squadra come quella granata con una rosa non abbondante, si annuncia congestionato e in ritardo per preparare con la dovuta tranquillità una sfida così difficile e importante. Juric dovrà riuscirci in 2/3 giorni, il tempo di riavere tutti a disposizione dopo aver passato più di una settimana a lavorare con un gruppo di 11 calciatori, tra cui però anche elementi appena guariti da infortuni come Ricci e Miranchuk (che finora non hanno forzato), e Vojvoda il cui pieno reintegro è ancora un punto interrogativo", scrive La Stampa. Domani, lunedì 26 settembre, rientrerà a disposizione Nikola Vlasic, ma per gli altri giocatori bisognerà aspettare almeno fino a metà settimana, considerando che ci sono ancora partite ancora da giocare martedì, 27 settembre.