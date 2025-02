La Stampa: “Njie fuori per tre mesi”

Brutto colpo per il Torino, che perde il giovane Njie. Il ragazzo, canterano granata e in rete nel match casalingo contro il Como, nella sfida contro l'Atalanta ha riportato un brutto infortunio: frattura al malleolo tibiale destro. Il giocatore è stato sottoposto all'operazione, avvenuta con successo, ma la stagione è compromessa. Sarà out per tre mesi. Tuttavia i granata stanno recuperando Savva e potrebbero trovarsi Jatta nel giro di qualche mese."Chi dovrebbe rientrare in campo, invece, è Zanos Savva. La 19enne ala cipriota non ha ancora giocato un minuto in questo campionato dopo aver debuttato (con gol) lo scorso 12 maggio a Verona: tutta colpa di un problema muscolare che l’ha costretto ad operarsi in Grecia ai primi di settembre per una “tendinopatia rotulea bilaterale di alto grado”. Savva tra un mese potrebbe essere a disposizione di Vanoli, che adesso valuta il nuovo attaccante Salama e studierà con attenzione anche Nuha Jatta".