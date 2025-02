La Stampa: “Non si può vivere di occasioni perse”

"Non si può vivere di occasioni perse - Queste le parole di Silvano Bendetti, ex difensore granata, intervistato sull'edizione odierna de La Stampa - Il Toro subisce tanto, serve una svolta. I giocatori devono farsi furbi e contro il Milan possono dare la scossa con una bella vittoria". Il quotidiano dedica anche un paragrafo a Coco, ultimamente protagonista di troppi errori: "Sempre titolare e in campo ma ora il Toro riflette sul difensore granata destinato alla panchina. I suoi errori costano caro e Vanoli cerca garanzie. Decisivo in negativo nelle ultime 3 partite di campionato (Atalanta, Genoa e Bologna)"