La Stampa: “Occasione sprecata”

"Zero tiri e un gioco sterile, il Toro non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Lecce e perde la possibilità di restare in testa alla Serie A - Scrive l'edizione odierna de La Stampa, che poi continua -. Stadio pieno e nuove contestazioni a Cairo. Il presidente ancora assente in tribuna. Pedersen titolare senza squilli. Non basta per dimenticare Bellanova".