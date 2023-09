La Stampa: “Oltre duecento tifosi per il primo allenamento di Zapata col Toro”

L'edizione odierna de La Stampa dedica ampio spazio al recente acquisto del Torino di Duvan Zapata. Nel pomeriggio di ieri il neo-acquisto granata ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni al Filadelfia. Ad attenderlo all'esterno dello stadio c'erano oltre duecento tifosi che lo hanno accolto con cori ed applausi chiedendogli poi tantissime foto o autografi. L'entusiasmo della gente granata è comprensibile per l'arrivo di un attaccante che può vantare 109 gol in 284 presenze in Serie A. Lo stesso Zapata sembra essere molto carico per questa nuova avventura: "Vedo entusiasmo, voglio ripagare anche lo sforzo che ha fatto il club per prendermi. Sono uno di poche parole, preferisco parlare con i gol". Queste le dichiarazioni del numero 91 del Torino riportare dal quotidiano.