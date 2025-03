La Stampa: “Onda granata”

"E meno male che “qui non c’è amore” - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Dopo aver invaso Monza domenica scorsa nella sfida contro l’ultima in classifica, la scena si ripeterà anche oggi pomeriggio a Parma contro la pericolante neopromossa. Questi 3mila tifosi granata sulla Via Emilia inseguono l’utopia dell’Europa, a maggior ragione dopo “il patto della bistecca” siglato dai giocatori mercoledì sera a cena, ma soprattutto sognano di godersi un Toro che gioca e vince da Toro". E in conclusione: "L’attuale percorso per tornare in Europa vale come la scalata dell’Everest, visto il grado di difficoltà e una serie di incastri ai limiti dell’impossibile, ma Vanoli è stato bravo a tenere in piedi il suo gruppo quando era in crisi di risultati e ora sta dando nuove motivazioni per onorare nel modo migliore l’ultimo terzo di questo campionato".