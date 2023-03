La Stampa: “Palle inattive e spauracchio Orsolini: al Toro servirà grande solidità”

Il Torino deve ritrovare, già a partire dalla sfida con il Bologna, quella solidità difensiva che è mancata nelle ultime tre gare, nelle quali ha subito ben 7 gol. Queste le parole de La Stampa, a tal proposito, nell'edizione odierna del quotidiano: "Sette gol incassati nelle ultime tre partite. Juric riparte dalla difesa per provare l’assalto al Bologna e riaccendere la speranza di tornare in corsa per il settimo posto. Questa sera per il Torino sarà vietato sbagliare, non solo subire gol dagli sviluppi di palle inattive (il difetto più grande). Da invertire, oltre all’umore dopo l’ennesima fregatura nel derby, c’è il trend di un reparto che fino a poco tempo fa era la miglior rassicurazione per Milinkovic-Savic: quinta trincea del campionato. Mentre adesso sta imbarcando qualche gol di troppo come dimostrano le ultime preoccupanti prestazioni". Juric sta pensando di schierare Gravillon dal 1' contro il Bologna, una squadra che si può godere l'ottimo momento di Riccardo Orsolini: "Sta vivendo la miglior fase della sua carriera, con 4 gol e 2 assist nelle ultime 5 giornate (7 e 3 lo score totale). E quando vede granata si accende: ha già punito il Toro 3 volte, compresa la sfida di andata".