La Stampa: “Pari senza gol col Cagliari, nuova stagione e identici problemi”

L'edizione odierna di "La Stampa" analizza la prestazione insufficiente dei granata all'esordio in campionato e le successive parole di Juric nel post-partita: "Un copione già visto. E più di una volta: il Toro comincia la nuova avventura fedele a vecchi usi e costumi e ciò che ne esce non può essere una vittoria e, infatti, non lo è. Ivan Juric, tecnico granata, si prende il pari (0-0) con il Cagliari senza fare drammi perché, sottolinea, «in altre occasioni una partita come questa l’avremmo anche persa. Fatemi elogiare la concentrazione dei ragazzi...», racconta. Un’analisi come questa, di solito gli allenatori la fanno quando c’è poco da salvare e, così, rifugiarsi nel meglio un punto che niente è il minimo sindacale concesso alla platea."