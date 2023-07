La Stampa: “Pasquale Bruno assicura su Doig: può farsi amare dai tifosi”

Maglia granata, Edimburgo come città, gli Hearts club di formazione: così Josh Doig. Pasquale Bruno, che cosa le fanno venire in mente questi tre indizi legati alla storia del giovane obiettivo di mercato del Toro? "Ad Edimburgo ho giocato due anni e, là, mi sono ritrovato addosso un colore di maglia che sento come la mia pelle: il granata. Amo lo spirito scozzese, se Doig dovesse davvero arrivare a Torino il suo calcio libero farebbe innamorare i tifosi della Maratona". Così Pasquale Bruno esprime le sue impressioni su La Stampa sullo spirito scozzese di Josh Doig. E sulle ambizioni europee: Il Toro può, anzi deve, arrivare almeno al settimo posto che vuol dire Conference League: in un contesto dove non vedo fenomeni o squadre tanto superiori, sarebbe un vero peccato non chiudere il terzo anno di Juric in panchina con il pass per le coppe". Infine chiosa finale su Doig: "So solo che arriverebbe un ragazzo libero di testa e forte nelle gambe. E con lo spirito da Toro".