La Stampa: “Pellegri per ritrovare il gol. Ricci e Lukic titolari a centrocampo”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Redazione Toro News

Udinese-Torino rappresenta una grande opportunità per i granata di Ivan Juric: ritrovare la vittoria dopo 5 gare sarebbe un buon inizio, e per trovare la vittoria serve ritrovare il gol. Le due squadre in questione, infatti, per numero di reti segnate sono agli opporti: i bianconeri con 19 gol, mentre i granata ne hanno messi a segno soltanto 8 da inizio stagione. Ecco che Juric, alla Dacia Arena, punta su Pellegri dal 1': "Ecco la possibile cura individuata dal tecnico croato e frutto della logica: se hai a disposizione un numero nove e se il numero nove nel senso classico del termine

sta bene, non puoi non farlo giocare. Pietro Pellegri porta l’11 sulla schiena, ma per come interpreta le partite è

un nove", scrive La Stampa. E se l'attacco è affidato all'ex Monaco, a centrocampo giocano titolari Lukic e Ricci contemporaneamente, per la prima volta in Serie A: "Se davanti, contro l’Udinese, l’allenatore granata intende riproporre i muscoli e la maggior mobilità di Pellegri, nonostante la disponibilità di Sanabria al rientro dopo l’infortunio, in mezzo dove si producono le idee la grossa occasione è riunire la coppia che doveva essere il traino di questa stagione".

Ulteriori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.