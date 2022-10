La Stampa: “Pellegri trascina il Toro, carico di energia compiuto”

Nel bel successo contro il Cittadella che permette al Torino di strappare il pass per gli ottavi di Coppa Italia spicca la prestazione di Pietro Pellegri. L'attaccante classe 2001 si è dimostrato vero trascinatore, come riportato sulle pagine odierne de La Stampa: "La differenza l’ha fatta Pellegri non solo con la firma sul 2-0 che ha mandato in archivio la partita, l’Under 21 ha dato respiro alle giocate dimostrando di essere tornato sulla strada giusta per costruire una valida alternativa a Sanabria, che tra l’altro è ancora infortunato. «Spero che per Pellegri possa essere un nuovo inizio - lo carica l’allenatore -, ha sempre problemi fisici, ma ho grande fiducia in lui, sta cercando equilibrio mentale e fisico per diventare un giocatore importante. Ha sofferto tanto anche se è ancora molto giovane, le cicatrici di vecchi infortuni non gli permettono continuità, ha tanto da imparare, ma fare gol per un attaccante dà sempre entusiasmo»".