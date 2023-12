La Stampa: “Per Cairo Toro a posto, ma un esterno può servire a Juric”

La Stampa nell'edizione odierna inizia a parlare della sessione invernale di mercato, ricordando come Cairo abbia portato a Torino in quell'occasione sia Ricci che Ilic. Spiega La Stampa: "Vojvoda, Bellanova, Lazaro e Soppy: all’appello manca un esterno da 3-5-2 che dialoghi con il pallone facendo forza sul piede sinistro. Non si tratta di un ostacolo insormontabile, ma, a volte, capita che la manovra sia meno fluida proprio per quel tempo di gioco in più prima dell’invito nel cuore dell’area avversaria". In conclusione, il quotidiano ipotizza: "Uno dei nomi dell'agenda di mercato è quello di Domagoj Bradaric, 24 anni, croato di Spalato come Juric: Bradaric ha conosciuto la nazionale del suo paese - debutto giovanissimo nel 2020 - e sta conoscendo il calcio di Filippo Inzaghi a Salerno. Bradaric non è stato indicato tra quelli in partenza, ma la corte del Toro e di un allenatore che conosce bene può ingolosirlo".