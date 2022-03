La Stampa: “Per la porta del Torino piacciono Perin e Strakosha”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Il quotidiano La Stampa quest'oggi analizza il futuro di un ruolo chiave come quello del portiere per il Torino. La formazione granata si trova in rosa due elemento come Milinkovic-Savic e Berisha che però non offrono le dovute garanzie e per questa ragione potrebbe essere necessario l'acquisto di un nuovo estremo difensore. Il direttore dell'area tecnica Vagnati sta sondando due nomi, il primo è Mattia Perin della Juventus che è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e ha già lavorato con Juric ai tempi del Genoa. Il secondo invece è Thomas Strakosha della Lazio e che se dovesse raggiungere in granata Berisha formerebbe una coppia tutta albanese.