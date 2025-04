La Stampa: “Pessina e Lovric il centrocampo del futuro: ecco su chi punta Vagnati”

L'edizione odierna del quotidiano torinese La Stampa dà spazio al futuro granata, in particolare alla prossime finestra di calciomercato. Se c'è un reparto che sarà frutto di rivisitazioni è sicuramente il centrocampo, con la possibile partenza di Samuele Ricci e gli addii ormai sempre più probabili di Linetty e Tameze. La stella che brilla sarà Cesare Casadei, al suo fianco, secondo il quotidiano, Vagnati sta sondando i profili di Pessina - ottimo giocatore in grado di ricoprire più posizioni. Una stagione non ai soliti livelli potrebbe abbassare il prezzo del cartellino - e Lovric, che sta facendo parlare di sé proprio nell'Udinese che questa sera affronterà il Torino. Non solo questi due gli obiettivi dei granata, "Il ds Vagnati domenica a Pasqua era a Empoli per osservare da vicino il 23enne inglese Tino Anjorin. Il corteggiamento al club toscano è iniziato lo scorso inverno e ora prosegue, mentre tra i giovani di valore il Toro tiene d’occhio anche Prati del Cagliari, cresciuto insieme a Casadei nel Cesena" prosegue il quotidiano.