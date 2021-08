La Stampa: “Pjaca, giocatore indispensabile per Juric”

Le pagine in edicola quest'oggi dedicate al Toro

"Gol, giocate e sportellate: in una settimana - scrive La Stampa - Marko Pjaca è già entrato nel cuore del Toro": nell'amichevole di ieri contro l'Az Alkmaar, il neo acquisto del Toro si mette in risalto dopo soli cinquantacinque secondi. É lui che regala ai granata il gol del vantaggio sugli olandesi. "Mira e imprevedibilità: è quello che cerca Juric da un trequartista e un po’ si aspettava da Pjaca, acquistato non solo per regalare fantasia, ma anche per incidere in zona gol": se prima c'erano dei dubbi, dopo l'ultima amichevole di ieri Juric non ha più dubbio, e la prossima stagione partirà dal 26enne croato. "Pjaca ha alzato il livello, ma anche camuffato le esigenze dell’allenatore", che continua comunque a cercare nomi per la trequarti, dal momento che Verdi sembra non convincere molto. Tra una settimana, il Torino giocherà la prima gara ufficiale in Coppa Italia contro la Cremonese, e il tecnico granata ha l'idea di provare Pjaca affiancato da Belotti. Chissà che non lo si possa provare anche in campionato contro l'Atalanta...