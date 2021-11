La Stampa: “Pobega è pronto, l’intesa con Lukic una certezza”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"La sua bacchetta magica è una voglia fuori dal comune che gli permette di esaltare tutto ciò in cui si cimenta" scrive La Stampa nell'edizione odierna parlando di Tommaso Pobega. Dopo l'assenza nella partita di La Spezia per squalifica, il centrocampista di proprietà del Milan tornerà a prendere in mano le chiavi del centrocampo insieme a Sasa Lukic, che proprio al suo fianco sta dimostrando una crescita importante.