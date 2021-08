La Stampa: “Peppe Vives assicura: Pobega ha qualità oltre la media”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Sulle colonne della Stampa di oggi, spazio al punto ad un focus su Pobega, il centrocampista del Milan che presto dovrebbe passare al Torino in prestito secco. Giuseppe Vives, che ha giocato insieme al ragazzo nel suo ultimo anno di calcio alla Ternana parla così di lui: "Pobega sa giocare a calcio, le sue qualità sono sempre state oltre la media. Era molto giovane e all’inizio non era pronto a causa di un infortunio, poi da quando è entrato non ha più perso il posto. Si vedeva che avrebbe fatto strada ". Intanto a Stampa riassume così le altre trattative che coinvolgono i granata: "Non c’è comunque solo l’affare fatto Pobega nel futuro granata. Sono ore calde anche per Walukiewicz, sebbene ieri sera il difensore fosse in campo con il Cagliari. La trattativa per uno scambio con Izzo prosegue, anche se il granata non pare convintissimo di cambiare maglia per approdare in un club dello stesso livello. Il Milan, invece, è molto più su e il suo interessamento per Messias, primo obiettivo dell’estate del Toro, ha messo un po’ di preoccupazione. Il ds Vagnati ha pronto il rilancio, ma intanto ha rispolverato la carta Fabio Borini (finito al Karagmuruk: con meno di tre milioni lo si può riportare in Italia) e chiesto informazioni all’Inter per il 2001 Salcedo".