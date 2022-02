La Stampa: “Pobega va all’attacco, Torino alla ricerca del gol nel derby”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna de La Stampa si pensa al derby della Mole, a 48 ore dal fischio d'inizio. In particolare c'è la suggestione Pobega, con il giocatore che potrebbe andare a ricoprire il ruolo di trequartista sulla destra, quella che sarebbe la posizione dell'infortunato Praet. Una soluzione che fin qui non è mai stata provata da Juric. Sulla sinistra invece uno tra Brekalo e Pjaca, con il primo in vantaggio e il secondo che sembra destinato a essere buttato nella mischia a partita in corso. Servirà per il derby un attacco più brillante, in uno stadio che per il Torino è un tabù.