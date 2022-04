La Stampa: “Praet torna titolare e cambia volto al Torino”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Per comprendere quanto l'estro di Praet fosse mancato al Torino basta guardare alla prestazione del trequartista belga contro l'Atalanta, come riportato anche sulle pagine odierne de La Stampa: "Non giocava titolare da 80 giorni e i granata in una sola volta hanno fatto quasi la metà dei gol in trasferta dell’intera stagione. Lo sblocca Toro ha un nome e un cognome ma non è un attaccante, si chiama Dennis Praet, anche se nel poker servito all’Atalanta non figura mai nell’elenco dei marcatori. Il belga al Gewiss Stadium è stato autore di una prestazione molto ispirata prima che la benzina, com’era logico, finisse. Ottantaquattro minuti che hanno dimostrato non solo che l’ex del Leicester si è messo definitivamente alle spalle il grave infortunio - la frattura del quinto metatarso del piede destro - che aveva fatto temere un epilogo molto anticipato del campionato, ma ha ribadito la sua indispensabilità nell’economia del gioco di Juric. Con lui è tutto un altro Toro, più armonico, più veloce, più intelligente: più bello".