La Stampa: “Praet, Vlasic, Lukic: Toro, il futuro passa da Londra”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Davide Vagnati è a Londra per lavorare sul mercato del Torino: "Con gli Hammers si sta sviluppando un ampio discorso che può indirizzare le prossime strategie: dal riscatto di Vlasic, che costa 15 milioni, alla possibilità che Lukic faccia il percorso inverso, c’è un bel pezzo di valore della squadra in gioco. I granata hanno ribadito l’intenzione di voler esercitare il diritto di acquisto sul croato" scrive il quotidiano. Il West Ham ha chiesto al Toro Sasa Lukic: i granata lo valutano 15 milioni. Vagnati è al lavoro anche per riportare Praet a Torino: il Leicester chiede 10 milioni.