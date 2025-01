La Stampa: “Primo colpo granata”

L'edizione odierna de La Stampa pone il focus sul primo colpo di mercato del Torino, Eljif Elmas: “Si tratta, appunto, dell'ex del Napoli, rilevato in prestito dal Lipsia con diritto di riscatto a 17 milioni. Il macedone è già in città per le visite mediche in programma oggi, prima della firma sul contratto e il primo allenamento al Filadelfia. L'allenatore riceve un jolly per tutto il settore offensivo, Elmas può giocare infatti sia da trequartista che sulle ali”.