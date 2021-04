La Stampa: “Primo derby con la Maratona vuota”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Quello di sabato sarà il primo derby disputato allo stadio Olimpico Grande Torino senza il suo dodicesimo uomo, la curva Maratona. «Il derby così fa un brutto effetto - Renato Cornaglia, in arte Socrates, ultras di vecchia data che dal 1961 non si perdeva una stracittadina, ripreso da La Stampa - Cosa manca? Tutto. Perchè il derby non è solo una partita, ma c’è un prima e un dopo: cancellati. Manca l’attesa, non si respira niente in città. Non puoi girare, non puoi incontrarti con gli amici, nè vedere “gli altri”. Mancherà anche l’atmosfera da stadio, le facce che urlano, quelle deluse o che gioiscono. Ma anche il contatto con il vicino di posto, le discussioni, il clima. Questa sembra una settimana come tutte le altre: il derby, ormai, è solo nella nostra testa. Io non lo guarderò neppure".