La Stampa: “Pulici e i silenzi di Belotti: ‘Le bandiere non esistono più'”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il protagonista sulle pagine de La Stampa è Andrea Belotti. "Paolo Pulici, il più grande bomber granata interviene sul momento che sta vivendo il Torino impegnato in un’epoca di grandi cambiamenti, ma soprattutto condizionato in questo momento dalla scelta che farà il Gallo. Belotti, pur non avendo vinto scudetti né Coppe Italia, ha avvicinato il mito a suon di gol: secondo nella classifica all time con 100 reti in Serie A, contro i 134 dell’inarrivabile, per ora, Pulici". Il capitano granata molto probabilmente ha altri progetti, «Una volta si cercava di stare il più possibile in una squadra - dice Pulici - , ma adesso non so se c’è ancora questo rispetto. La verità è che le bandiere non esistono più».