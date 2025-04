La Stampa: “Quanti ricordi Toro-Como”

Ai microfoni de La Stampa ha rilasciato delle dichiarazioni Ezio Rossi, ex giocatore e poi allenatore del Torino. Il difensore granata ha parlato dei ricordi della sfida e anche della società. "Quello stadio sul lago di Como Ezio Rossi lo conosce bene. Al Sinigaglia ha ottenuto la prima vittoria fuori casa sulla panchina del Torino, battendo chi tredici anni prima aveva riportato in Serie A i granata. E anche l’ultima in trasferta da calciatore con addosso la maglia che indossava fin da bambino".