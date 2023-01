La Stampa: “Quota 100 per Sanabria, è sul mercato”

Domani sarà il giorno di Fiorentina-Torino: con l’assenza di Pellegri, tutto l’attacco sarà affidato a Sanabria, che raggiunge quota 100 presenze con la maglia del Torino. Potrebbe però essere una delle ultime gare del paraguaiano, che potrebbe essere uno dei sacrificati del mercato per fare spazio all’arrivo di Shomurodov dalla Roma. Il paraguaiano però non rimarrebbe senza un posto: a lui sono interessate Verona, Fiorentina e Lazio, quest’ultima alla ricerca di un profilo che possa fare da sostituto ad Immobile. Nel frattempo, Ivan Juric non può fare altro che dargli fiducia, e chiedere qualche gol in più.