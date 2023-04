La Stampa: “Radonjic dalla ribalta all’infermeria”

"C'è sempre qualcosa che va storto prima della sfida con l’Atalanta - si legge su La Stampa - . Quell’imprevisto che ricorda al Torino il tallone d’Achille della sua stagione: una lista di infortuni «allucinante», per dirla come alla Ivan Juric. Che finora ha potuto contare su una rosa al completo soltanto in tre occasioni e stasera oltre ai soliti noti (Aina, Zima e Vieira), dovrà fare a meno anche del calciatore che più gli aveva dato soddisfazioni nell’ultimo mese e mezzo: Radonjic. Già: alla quarta giornata Ricci si blocca nel riscaldamento al Gewiss Stadium costringendo il tecnico a rispolverare Lukic che si era da poco tirato clamorosamente indietro. L’altro serbo invece alza bandiera bianca il giorno prima. Il guaio di Radonjic toglie a Juric l’unica certezza che aveva sulla trequarti e rimescola anche i piani dell’allenatore, che recentemente aveva confessato di preferire un reparto con un giocatore più veloce e l’altro più abile a dettare i tempi".