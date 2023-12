La Stampa: “Radonjic, ultimo appello, Juric gli dà fiducia”

Ultima chiamata per Nemanjia Radonjic. Dopo l'ottimo inizio di stagione il serbo è finito fuori dai radar, come confermano le esclusioni nelle ultime partite. Come riportato da "la Stampa", per il serbo questo è il momento della verità: "Per Nemanja Radonjic sono i giorni della verità per chiudere l’ennesimo caso che lo riguarda. O portarlo alle conseguenze estreme di una cessione, a quel punto, quasi scontata nel mercato di gennaio. Mancano 3 partite a fine anno, serviranno ai granata anche per lavare l’ultima macchia in uno spogliatoio tornato a lavorare all’unisono e a cento all’ora, dopo aver superato anche altre litigate".