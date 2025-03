La Stampa: “Recuperare Ilic, la missione di Vanoli. Che capitale svalutato”

Tra le pagine a sfondo granata del quotidiano torinese La Stampa si legge un approfondimento sul ruolo di Ivan Ilic. Il centrocampista serbo, dopo che il Toro ha provato a venderlo - senza successo - per due volte (prima a luglio e poi a gennaio) si ritrova adesso nella stessa squadra ma con una situazione completamente diversa. A centrocampo è aumentata la competizione, ci sono molti giocatori e pochi posti. Vanoli al momento sembra preferirgli anche Tameze, che ha avuto l'opportunità di giocare, a differenza dell'ex Verona, che nel 2025 ha collezionato solo 65'. Oggi la squadra riprende ad allenarsi con un doppio turno, dopo tre giorni di riposo, e i giocatori disponili non sono tanti, visti gli 11 convocati in nazionale. Per questo motivo Vanoli avrà la possibilità di concentrarsi di più su alcuni elementi, fra cui il serbo. Adesso è il club stesso a chiedere a Vanoli di occuparsi di lui, perché come riporta il quotidiano: "È “costretto” a rispolverare per non perdere il secondo investimento più caro del club: il primo è stato Simone Verdi dal Napoli per 22 milioni, un vero flop. Ilic l’ha voluto con insistenza Juric nel 2023 convincendo anche il patron Cairo, che a quel punto si aspettava che il tecnico croato accettasse il rinnovo del contratto".