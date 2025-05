La Stampa: “Ricci è il vero equilibratore della squadra”

Ricci torna e Vanoli torna a sorridere. L'edizione odierna del quotidiano torinese La Stampa approfondisce quanto sia fondamentale la figura dell'ex Empoli nel gioco del tecnico. "È il vero equilibratore della squadra" scrive il quotidiano. La figura del numero 28 granata è mancata nelle ultime due partite a causa di un infortunio e la prestazione ne ha risentito. Anche se nella scorsa giornata è arrivato un punto, sono arrivati anche i fischi da parte dei tifosi per un primo tempo molto sottotono. Contro l'Inter i granata possono tornare a schierare la formazione titolare, con Ricci al fianco di Casadei e Lazaro sulla linea destra della trequarti. Una formazione titolare che non si vede dal 31 marzo, giorno del pareggio in rimonta contro la Lazio, e che potrebbe rivelarsi fondamentale nella sfida contro la corazzata nerazzurra, che non può perdere energie ma allo stesso tempo non può neanche perdere punti.