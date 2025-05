La Stampa: “Ricci è sempre più vicino a diventare il primo innesto del Milan”

"Un futuro segnato e una destinazione scritta. Se il calciomercato del Torino è partito con il giallo allenatore, già pronto a trasformarsi nel primo tormentone estivo - almeno fino a quando il patron Cairo non avrà trovato il sostituto e Vanoli la squadra giusta -, l’orizzonte è molto più chiaro guardando la pista delle cessioni eccellenti - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Samuele Ricci è sempre più vicino a diventare il primo innesto del nuovo Milan di Max Allegri. Il segreto di Pulcinella è pronto a trasformarsi in realtà: la società rossonera vuole mettersi al riparo da ogni sorpresa e ha intenzione di chiudere in fretta con il Toro. Ha trovato lo spazio nello spogliatoio, visto che per Reijnders è in trattativa molto avanzata con il Manchester City, e si assicurerà pure un bell’incasso, circa 60/70 milioni. Circa la metà saranno destinati a soddisfare i desiderata del club di Cairo, che chiede 30/35 milioni". E in conclusione: "Ricci ha già trovato l’accordo con la sua prossima casa, un feeling nato diversi mesi fa quando a Milano erano convinti di riuscire a strappare il centrocampista nelle compravendite di gennaio. Passerà gli ultimi giorni da granata in Nazionale, visto che è stato convocato con Casadei per le sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali".