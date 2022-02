La Stampa: “Ricci ha conquistato il Torino a San Siro contro l’Inter”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il neo acquisto del Torino Samuele Ricci è il protagonista di oggi - mercoledì 2 febbraio - sulle pagine de La Stampa. "Ricci si è preso il Toro a San Siro, numeri da leader contro l'Inter", questo il retroscena che ci viene raccontato tra le colonne del quotidiano. L'affare per portare il giovane giocatore sotto la Mole sarebbe inziato infatti dopo la partita di Coppa Italia tra Inter ed Empoli: "il modo in cui ha interpretato la gara di Coppa Italia il 19 gennaio ha dato il via libera all'affare".