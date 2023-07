La Stampa: “Ricci, il Toro prova a chiudere la partita aperta con la Lazio”

"La Lazio vuole Ricci, il Toro non vuole venderlo, o meglio, aspetta quella proposta indecente che non c’è - si legge sul quotidiano - . La partita sul futuro di un ragazzo in attesa degli eventi senza strappi - il giovane regista sta bene in granata e non farà pressioni per cambiare aria - va, così, ai supplementari con le parti in campo impegnate ad affilare le strategie. Il patron laziale Claudio Lotito vorrebbe chiudere prima il buco lasciato aperto dall’addio di Milinkovic-Savic e riflette: sa che il collega e, oggi, il (quasi) amico Cairo ha fissato il tetto dei circa 28 milioni come confine invalicabile, sotto al quale di Ricci non se ne parla. Se Lotito studia le mosse, Cairo fa altrettanto perché l’eventuale partenza del 21enne toscano aprirebbe un bel problema nella lavagna tattica di Juric: così la nuova strada che il numero uno granata può intraprendere punta dritto sul rinnovo dell’attuale contratto che lega Ricci al granata fino al 2026".