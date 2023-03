La Stampa: “Ricci, in azzurro capitano dell’Under 21”

"Nuovi minuti e vecchie sensazioni. Non è ancora il miglior Ricci, ma è un azzurro promettente per il gioiellino granata, capitano nell’amichevole dell’Under 21 con l’Ucraina - si legge sull'edizione odierna de La Stampa - . Ritrova continuità e una fiducia che cresce con il passare dei minuti, dopo un periodo difficile in campionato: una volta titolare nelle ultime sei con il Torino, lo specchio di una stagione a fasi alterne. Non gli rovina il test neanche la testata subita al 12’ da un avversario che lo fa crollare a terra per qualche istante: solo uno spavento. Alla fine sono buone notizie anche per Juric, lo spettatore più interessato di un lunedì di appuntamenti per il suo centrocampo. In scena anche Ilic con la Serbia, Linetty con la Polonia e Gineitis con la Lituania: tutti in campo dal 1’ a conferma del buon lavoro. Ma l’osservato speciale è proprio l’ex dell’Empoli impegnato con la squadra del ct Nicolato nell’ultima prova pre Europei, prima del definitivo salto tra i grandi".