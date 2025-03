La Stampa: “Ricci, talismano Toro. Il capitano non conosce sconfitte con i granata”

"Pasta di capitano. Samuele Ricci non aveva bisogno della fascia per essere un leader del Toro, visto come è crescito dentro e fuori il campo in questa stagione, ma da quando la indossa si è trasformato anche in un talismano granata - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Non è solo un caso se dalla sua promozione a capitano, nella trasferta di Udine dello scorso 29 dicembre, sono arrivati 16 punti in 10 partite con 3 vittorie e 7 pareggi". E in conclusione: "L’unica sconfitta del periodo, quella del mese scorso a Bologna con il beffardo 3-2 al 90’, infatti è arrivata anche per l’assenza del centrocampista causa squalifica. Anche per questo Vanoli se lo tiene ben stretto e spera in una nuova prestazione super nel derby del cuore per Ricci: domani sera all’Olimpico arriva l’Empoli, che ha cresciuto e lanciato l’attuale regista della Nazionale".