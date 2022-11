La Stampa: “Ricci vs Miretti. È derby in azzurro per i centrocampisti del futuro”

Il quotidiano La Stampa quest'oggi, all'interno delle pagine dell'edizione torinese, riporta un curioso focus sul centrocampo della Nazionale. Il CT azzurro Roberto Mancini per le amichevoli contro Albania e Austria ha convocato Samuele Ricci del Torino, Fabio Miretti e Nicolò Fagioli della Juventus. Si tratta di tre centrocampisti giovani ma già molto importanti nei rispettivi club e che ora sono giunti anche in Nazionale dove Mancini vuole testarli. Ricci ha già avuto il piacere di esordire in azzurro mentre i due juventini non ancora. Questi tre ragazzi rappresentano il futuro per Toro, Juve oltre che per la Nazionale. Queste due amichevoli possono infatti rappresentare un trampolino di lancio per chi vuole mettersi in mostra. Il granata Ricci sembrerebbe essere più in lizza per un posto per la sfida contro l'Austria piuttosto che contro l'Albania.