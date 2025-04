La Stampa: “Riscatto di Elmas test sulle ambizioni, il futuro del Toro passa qui”

Il quotidiano La Stampa nella sua edizione odierna propone un articolo sul Torino e sulla prossima sessione di mercato che vedrà la dirigenza granata costretta a prendere una decisione sul futuro di Eljif Elmas. Il trequartista macedone è infatti arrivato a gennaio dal Lipsia in prestito con un diritto di riscatto da 17 milioni di euro: la società dovrà quindi scegliere se trattenere a titolo definitivo l'ex Napoli pagando il riscatto oppure se lasciarlo tornare in Germania. Lo stesso Elmas ha detto di trovarsi bene in granata e che sarebbe lieto di continuare a giocare in questa squadra ma la cifra per il riscatto è considerevole per il presidente Urbano Cairo, secondo il giornale piemontese. L'intenzione del Toro sarebbe quella di trattare con il Lipsia per cercare uno sconto, confermalo nella squadra dell'anno prossimo sarebbe però un segnale importante a livello di ambizioni.