La Stampa: “Rosa e media punti simile: Juric all’esame Bologna”

Torino-Bologna è una partita che potrà dire moltissimo circa le ambizioni delle due squadre, ma è anche l'incontro tra due ex compagni di squadra e ora allenatori in ascesa, ovvero Juric e Thiago Motta. Questa la presentazione del match e della sfida tra i due ex Genoa de La Stampa: "Toro e Bologna possono mettersi allo specchio ed essere uno il giudice dell’altro: stesso monte ingaggi, stesso valore sul mercato dell’intera rosa, identici obiettivi a a tre mesi dal traguardo della stagione. Gli emiliani sono quattro punti più su, i granata hanno l’occasione per rimettersi in scia e per dare, così, un senso alla volata conclusiva del campionato: lunedì sera sarà duello adrenalinico. Juric sa valorizzare i suoi ragazzi, Thiago Motta anche o, forse, di più. Se il Toro, nel posticipo, dovesse andare in bianco sarebbe una doppia bocciatura: di classifica e sul morale. Se il Bologna dovesse spiccare il volo, tra i due amici in panchina si creerebbe uno spread ingombrante con Thiago in rampa di lancio e Ivan lasciato ai suoi dubbi".