La Stampa: “Sanabria, a Lecce settimo sigillo: è il suo record di gol in A”

"La classifica è fantastica, il nostro momento anche: ma contro il Lecce potevamo fare meglio e penso al possesso palla. L’Europa? Difficile da dire adesso, vedremo... da questa vittoria mi porto via il nostro atteggiamento serio": queste le parole post partita di Ivan Juric dopo la vittoria contro il Lecce per 2-0. Dopo la rete dell'1-0 firmata da Singo, Sanabria ha subito raddoppiato segnando la sua settima rete in Serie A: "Un piccolo exploit che, sommato al bottino di gol dell’intera stagione, l’ha già portato al massimo della sua carriera" scrive il quotidiano. Nelle passate stagioni in Serie A si era sempre fermato a quota sei gol. "Spero di arrivare il prima possibile in doppia cifra, sto bene e sento la fiducia di tutti. Con Juric ho deciso di cambiare qualche movimento che prima non mi andava giù, mi ha detto di attaccare con più cattiveria l'area e di andare incontro al pallone" ha detto il numero 9 granata dopo la vittoria a Lecce.