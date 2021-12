La Stampa: “Sanabria, Bologna e Verona per alzare l’asticella”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Si è caricato il Toro sulle spalle nella prima parte del campionato, ma gli straordinari non sono ancora finiti per Antonio Sanabria" scrive La Stampa nell'edizione odierna del quotidiano. Il paraguaiano ha ben sostituito Belotti dopo il primo stop, ma da quando è tornato titolare "non ha certo incantato, sebbene abbiamo messo la zampino nel gol granata in Sardegna". Ora, con l'assenza più prolungata del Gallo, dovrà essere decisivo per aiutare i granata a superare lo scoglio dei gol, che faticano ad arrivare. Serviranno già nelle suggestive sfide contro Bologna e Verona. Due gare che si giocheranno in casa, in un momento in cui l'Olimpico ha portato bene ai granata. Da sei anni il Toro non aveva raccolto tanti punti in casa.