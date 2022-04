La Stampa: “Sanabria e il feeling perduto, Belotti e la fiducia di Juric”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano La Stampa, l'attenzione è rivolta al reparto offensivo del Torino, con i suoi principali interpreti - Andrea Belotti e Antonio Sanabria - che vivono situazioni diverse. Sanabria torna a disposizione dopo l'infortunio, verosimilmente per la panchina, ed è chiamato a ritrovare il fiuto col gol. "Le sette prove che mancano saranno un test d'ingresso per la prossima stagione - prosegue il quotidiano - A Sanabria Juric ha sempre riconosciuto intelligenza tattica e una grande utilità per il suo gioco di sovrapposizioni e passaggi di prima. La qualità di certo non manca ad un calciatore cresciuto nella cantera del Barcellona, però il bottino di 5 gol stride con le 27 presenze fin qui accumulate". Dall'altro lato della medaglia c'è invece Belotti, al bivio mercato. In conferenza stampa Juric gli ha strizzato l'occhio sottolineando come vorrebbe continuare ad allenare il Gallo anche nella prossima stagione. In attesa della scelta sul futuro, il capitano del Toro sarà schierato anche contro la Lazio come perno dell'attacco granata.