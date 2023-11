La Stampa: “Sanabria e Zapata cercasi”

L'edizione odierna del quotidiano scrive riguardo Buongiorno e gli azzurri, ma anche del Toro e dalla sua situazione in vista di Bologna: "Buongiorno prova da grande, voto 7, là in mezzo gioca con personalità, coraggio e con un giallo addosso dal minuto 7. Il Toro intanto studia la scalata per l'Europa e Juric deve sorpassare l'amico Thiago. Il Toro è in cerca di Zapata e Sanabria, l'attacco che non c'è: i due bomber hanno contribuito con appena una realizzazione a testa al bottino globale (10). Zapata non segna dal 24 settembre, è lui il grande atteso".